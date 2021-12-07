أعلن المتحف الوطني الدنماركي الأحد، أنه تم العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن الحادي عشر، فيما ذكر موقع «سبوتنيك» الروسي أنه من مصر.

وتم العثور على هذا القرط الذهبي على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، في حقل بمنطقة «ويست جوتلاند».



وهذا أول اكتشاف لشيء من هذا القبيل، في الدول الاسكندنافية، طبقا لما ذكره متحف كوبنهاغن في بيان.



وبدأ عرض القرط في المتحف، اعتبارا من أمس الاثنين.



وقال بيتر بنتز، الخبير في المتحف «إنه أمر فريد من نوعه تماما بالنسبة لنا.

نحن نعرف 10 إلى 12 عينة أخرى، بمختلف أنحاء العالم ولم نجد واحدة مثل تلك في الدول الاسكندنافية».