قال ميخائيل ليوس كبير المختصين في مركز «فوبوس» الروسي للطقس والأرصاد الجوية، إن الصقيع في بطرسبورغ حطم الرقم القياسي لعام 1893، حيث اقتربت درجة حرارة الجو من 21 درجة تحت الصفر.



وأضاف، وفقا لما أوردته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية: «لم تشهد المدينة مثل هذا الصقيع منذ 128 عاما! سُجل اليوم في بطرسبورغ رقم قياسي يومي للحد الأدنى من درجة حرارة الهواء انخفضت درجة الحرارة في المدينة إلى -20.9 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.4 درجة مما كان عليه في مثل هذا اليوم من عام 1893».



وأوضح ليوس أنه خلال القرن الحادي والعشرين سجلت أرقام قياسية مفاجئة في درجات الحرارة ببطرسبورغ مرتين فقط (14 يوليو 2015 و3 يناير 2002).