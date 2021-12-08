ضمن سعيها الدؤوب لتخليد شهداء الكويت واستمرار التواصل مع ذويهم، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي لرزنامة الشهداء للعام 2022.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العنزي: يسعدنا أن نعلن اصدار النسخة الجديدة من رزنامة الشهداء لهذا العام والتي تحرص الجمعية على إصدارها في بداية كل عام حرصا منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز، حيث تحتوي الرزنامة السنوية الجديدة على صور وبيانات 48 شهيدا من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان لاحقا عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة، لافتا الى أن القاعدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي أسبقية إعلان الاستشهاد بواقع 4 شهداء في كل شهر هذا العام.



وأضاف العنزي: ان إصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الدؤوبة لتوثيق سير شهداءنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع بكل فئاته العمرية لتكون نبراسا يضيء للأجيال المتعاقبة أدوارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الأرواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم، وهو ما جسده هؤلاء الأبطال من الشهداء الأبرار.



وذكر أن الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة التاريخية، وخصوصا أهالي الشهداء، لذلك قمنا بالتواصل مع بعض أهالي الشهداء ممن تتوافر أرقام التواصل معهم وسيتم إيصال الرزنامة إلى عناوينهم مباشرة، مهيبا بأهالي الشهداء ممن لم يتم الاتصال بهم الى التواصل مع سكرتارية الجمعية على الرقم: 25311861 خلال أوقات العمل الرسمية صباحا ومساء وطلب النسخ ليتم إيصالها إلى عناوينهم، مؤكدا ان ذلك لا يعتبر إلا جزءا يسيرا من حق أهالي الشهداء علينا نأمل أن نؤديه كامل الأداء.