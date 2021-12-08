انتهى قطاع الأمن الخاص ممثلا في إدارة حمايــة الشخصيــــات من التدريبات المتعلقة باكتشاف المتفجرات وإحباط محاولة اغتيال، وأظهرت المجموعة المكلفة بالحماية قدرات ومهارات فائقة في التدخل السريـــع، والتصــــدي للمهاجمــين والسيطرة والتأميـــــن.

شملت التدريبات عرضا للرماية الحية لأفراد الحماية من الشرطة النسائية، وتمارين وسيناريوهات لفرضيات مختلفة في القرية القتالية وأقيمت التدريبات القتالية في معسكر القوات الخاصة.

هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه ان سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس شاركت في البرنامج التدريبي الذي أقيم خلال الفترة من 29 - 30 نوفمبر 2021، حيث كان في استقبالها مساعد مدير عام قوات الأمن الخاصة لشؤون العمليات العميد عبدالوهاب الياقوت، ومدير إدارة حماية الشخصيات العقيد أحمد العطروزي، ومساعد مدير حماية الشخصيات العقيد عبدالله المشيطي وقيادات القطاع.

وأشار البيان الى أن اليوم الأول للتدريب اشتمل على محاضرات عن حماية الشخصيات والسفارات واكتشاف المتفجـــــرات وعرض عن دورة في القيادة الوقائية، وفي اليوم الثاني تم تنفيذ عرض ميداني عن حماية الشخصيات شاركت فيه السفيرة البريطانية ونائبة السفيرة في كيفية إحباط محاولة اغتيال، وفي ختام البرنامج التدريبي تم توزيع الشهادات على المشاركين.

ويأتي هذا ضمن البرنامج التدريبي لقوات الأمن الخاصة في تنمية مهارات منتسبيها وإكسابهم القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف والأحداث من خلال تكثيف التدريبات وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.