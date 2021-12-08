استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بمكتبه في مقر وزارة الداخلية المدير العام لشركة الفضاء الكويتية د.بسام الفيلي، حيث استمع لعرض مفصل عن مشروع «تجربة الكويت في الفضاء» والتي تم اطلاقها في نهاية 2020، ومشروع اطلاق اول قمر اصطناعي باسم الكويت منتصف العام الحالي.

وأوضح د.الفيلي ان استخدامات القمر الاصطناعي يهدف الى تعليم تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة الى انه ينشر اسم الكويت وجزء من النشيد الوطني حول العالم عن طريق ارسال رسائل لاسلكية لجميع دول العالم اثناء دورانه حول الكرة الارضية. وقد عبر وزير الداخلية عن بالغ سعادته واعتزازه بالإنجاز الكويتي المتميز، مؤكدا دعمه للمبدعين والمخترعين والمبادرين الكويتيين الذين يثبتون يوما بعد يوم قدرتهم على مواكبة العالم في تحقيق الانجازات بمختلف المجالات.

من جانبه، شكر د.الفيلي وزير الداخلية على حسن الاستقبال وتشجيع الشباب الكويتي لتحقيق النهضة العلمية في مختلف الميادين.