سعود عبدالعزيز

شهدت منطقة غرناطة مشاجرة عنيفة بين مواطن في العقد الخامس من عمره وشاب في مستهل عقده الثالث، وأرفق طرفا المشاجرة تقريرين طبيين، فيما تضمن تقرير المواطن الخمسيني وقوع إصابات تحتاج الى علاج لأكثر من 21 يوما، ما دعا الى تصنيف القضية باعتبارها جناية، وتبين من التحقيقات ان واقعة تبادل الضرب حدثت بسبب خلاف على الطريق.

من جهة أخرى، تقدم رجل شرطة من الأمن العام ببلاغ الى مخفر شرطة قرطبة متهما شابا كويتيا يقود «نارية» بمحاولة دهسه على خلفية توقيفه لتحرير مخالفة وتهديده له بإلحاق الأذى، فيما نفى الشاب ادعاء رجل الأمن، وتمت إحالة القضية الى الاختصاص.