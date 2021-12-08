أمير زكي



أبلغت مصادر «الأنباء»، أن قوة الاطفاء العام أحالت لواء وضابطا برتبة عقيد إلى التقاعد، كما احالت الى النيابة ضابطين، أحدهما برتبة مقدم والثاني برتبة نقيب، كما أصدرت قرارا بإنهاء ندب 5 ضباط يتولون مناصب اشرافية من مدير ادارة ومراقب ورئيس قسم «رتب مختلفة»، وذلك لتحملهم المسؤولية الوظيفية على خلفية ما انتهت إليه اللجنة التي شكلها رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وضمت مسؤولين من وزارة المالية والمراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية والإدارة القانونية في قوة الإطفاء. وكانت قوة الإطفاء العام اكتشفت الشهر الماضي تلاعب موظف مدني في كشوف الرواتب بزيادة راتبه إلى مبلغ خيالي وتمكنه من الاستيلاء على نحو مليون ونصف المليون دينار، لتقوم قوة الإطفاء على الفور بإخطار وكيل النائب العام، الذي أمر بضبط المتهم.