سعود عبدالعزيز



عممت الأجهزة الأمنية اسم وافد عربي الجنسية على عموم الدوريات وصدرت التعليمات الى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بضبطه على خلفية قيامه بالنصب على مواطن بإقامة معهد تدريبي والاستيلاء على مبلغ تجاوز الـ 30 ألف دينار.

وقال مصدر أمني إن مواطنا في العقد الخامس ذكر في إفاداته أنه تعرف على وافد أوهمه بأنه أكاديمي وعرض عليه أن يشاركه في إقامة معهد للتدريب بحيث يتم التعاقد مع عدة وزارات لابتعاث عناصر منها لتلقي دورات تدريبية وقام بتسليمه المبلغ ولكنه وبمجرد أن تسلم المبلغ توارى عن الأنظار، واتهم المبلغ الوافد وهو أردني بالنصب والاحتيال، ومن المقرر مواجهة المدعى عليه بإفادات المبلغ والوقوف على حقيقة ارتكابه واقعتي النصب والاحتيال.