حنان عبد المعبود



كشفت مديرة مركز العارضية الجنوبي الصحي د.حمدية الفضلي أن محافظة العاصمة تأتي في المرتبة الأولى من حيث وجود المسنين فيها بنسبة 13.5%، تليها محافظة حولي بـ 11.4% ثم الأحمدي بـ 9%، والفروانية بـ 8.8%، ومبارك الكبير بـ 5.3%، فيما تأتي الجهراء كأقل محافظة من حيث عدد السكان المسنين بنسبة 4.5%.



وأكدت الفضلي على هامش افتتاح عيادتي كبار السن والطفل السليم في المركز امس أن ذلك يأتي في إطار رد الجميل والعرفان وتقديم أفضل خدمة ورعاية للكبار، لافتة إلى أن هذه الخدمات ستكون للمسنين الكويتيين البالغين 65 عاما فما فوق، وسيتم تقديم الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية لهم في العيادة، لافتة إلى تدريب الأطباء والهيئة التمريضية على مهارات سبل الاكتشاف المبكر والتشخيص والمعالجة لأكثر الأمراض شيوعا لإكسابهم مهارات نشر التوعية والتثقيف الصحي المجتمعي حول الرعاية المتكاملة لهذه الفئة.



وحول عيادة الطفل السليم، ذكرت الفضلي أن المقصود بعيادة الطفل السليم هو قيام الأهل بزيارة طبيب الأطفال لفحص الطفل بشكل دوري حتى مع عدد وجود أي شكوى، مشيرة إلى أن الزيارات تهدف إلى كشف بعض الأمراض بشكل مبكر وتجنب حدوث أمراض مستقبلية، وتتضمن زيارات الطفل السليم إجراء فحص طبي شامل خلال كل زيارة والحصول على التوجيهات المستقبلية والإرشادات حول تربية الطفل وسلوكه، وقياس الوزن والطول ومحيط الرأس وتقييم تطوره الجسدي.