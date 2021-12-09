عبدالكريم العبدالله



رأى طبيــــب الصحة الوقائية د.عبدالله عادل بهبهاني أن الاعلان عن تسجيل أول حالة للمتحور اوميكرون لا يعني بالضرورة وجود تفشي لهذا المتحور في البلاد.

وأضاف بهبهاني في تصريح لـ«الأنباء» أنه يجب التفريق بين الحالة المرتبطة وبائيا بالسفر وبين الحالة غير المرتبطة بذلك، حيث ان الأخيرة ستعني توطن المتحور محليا وانتشاره مجتمعيا على خلاف الحالة التي أعلنت.

وبين أن الاجراءات الاستباقية المتخذة من وجود الحالة بالحجر المؤسسي تؤكد أهمية وصحة الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وذكر د.بهبهاني أن المعطيات المتوافرة حاليا عن المتحور تدعو الى عدم الهلع منه، حيث ان البيانات الأولية تنبئ بأنه أقل خطورة من المتحور دلتا، وإن كان ذلك لا يعني التهاون والاستخفاف به بل وجوب الحذر والتمسك بالاحترازات دون خوف.



واشار الى أن الدلائل الأوليــة علــــى التهرب المناعي الذي يبديه المتحور اوميكرون تجاه اللقاحات تستدعي أخذ الجرعة الثالثة التي ستسهم في توفير حماية أكبر ضد المتحور اوميكرون، فضلا عن التحورات الأخرى وذلك حسب ما توفره المعلومات المتوافرة حاليا.