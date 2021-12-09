عبدالكريم العبدالله



أوضـــــح استشاري الامراض الباطنية د.غانم السالم انه مع دخول أوميكرون الى البلاد، يجب ان نعلم ان سرعة انتشاره هائلة وكبيرة، مؤكدا على أن المتحور الجديد يعتبر اسرع فيروس في الانتشار مقارنة بسابقيه.

وشدد في تصريح لـ «الأنباء» على الالتزام بالاشتراطات الصحية في لبس الكمام بالاماكن المغلقة والالتزام بالابتعاد الجسدي، والمحافظة على نظافة اليدين، داعيا الجميع الى أخذ الجرعة التعزيزة، ناصحا كل من لم يبادر بالتطعيم بالتوجه فورا لاخذ التطعيم ضد كوفيد-19.

وأشار الى أن الوضع الوبائي حاليا مستقر وهذا بفضل الله ثم تعاون الناس مع تعليمات وزارة الصحة، الا أن المحافظة على هذا الانجاز يدعو الى الاستمرار بالتعاون واتباع ارشادات وزارة الصحة.



واشار الى 3 أمور مهمة بخصوص اوميكرون باختلافه عن التحورات السابقة، الاول انه لم تسجل حالات وفيات منه الى هذه اللحظة، اما الثاني فهو ان اوميكرون لا يؤدي الى فقدان حاسة الشم، وبالنسبة للأمر الثالث انه سريع الانتشار مقارنة بما سبقه من متحورات.