عبدالكريم العبدالله



في الوقت الذي أكدت فيه شركة فايزر أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 لايزال فعالا ضد المتحور «أوميكرون» بعد ثلاث جرعات، يستمر مركز الكويت للتطعيم في مشرف في استقبال المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية دون موعد مسبق او تسجيل عبر المنصة من السبت الى الخميس في قاعة 5-6.



وأكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة اعتمدت الجرعة الثالثة من لقاح فايزر لجميع من تلقوا لقاحات «فايزر ـ موديرنا ـ جونسون اند جونسون ـ استرازينيكا اكسفورد»، وذلك لمن حصل على الجرعة الثانية بأكثر من 6 شهور.



وأفادت المصادر بوجود دفعات تعزيزية من لقاح فايزر ستصل البلاد خلال الفترة المقبلة وذلك لدعم الجرعة الثالثة بعد اقرار الشركة بفاعليته بجرعاته الثلاث ضد أوميكرون.



وعن تطعيم الاطفال من سن 5-12 أكدت المصادر انه سيكون خلال الشهرين المقبلين، حيث قامت وزارة الصحة بحصر جميع الاطفال المسجلين لتطعيمهم ضد كوفيد-19.