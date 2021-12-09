حنان عبدالمعبود



بحضور مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة د.عبدالله زمان، ومدير مستشفى جابر الأحمد د.نادر العوضي تم تدشين العمل بجهاز «الايرا» أحد أحدث أجهزة العلاج الطبيعي في العالم، لأول مرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك خلال فعالية تم تنظيمها من قبل شركة «الساير الطبية» إحدى شركات مجموعة الساير القابضة والوكيل الحصري لشركة Theratrainer الألمانية في الكويت.

وبدأت الفعالية بكلمة من رئيسة قسم الأجهزة الطبية بإدارة خدمات العلاج الطبيعي د.سهام الجدعان، أوضحت فيها التطور الملحوظ في جميع خدمات العلاج الطبيعي الوقائية والعلاجية في الكويت، وسعي إدارة خدمات العلاج الطبيعي دائما إلى تذليل الصعوبات وتحقيق التعاون البناء المثمر مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية داخل وخارج وزارة الصحة، وكذلك تطوير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى لمواكبة التطور العالمي، وتماشيا مع خطط وزارة الصحة من خلال توفير أحدث التجهيزات والمعدات الطبية في مجال العلاج الطبيعي، مع توفير التدريب المناسب لاختصاصي العلاج الطبيعي عليها، وأهم هذه الإنجازات هو توفير جهاز «الايرا» الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط.



وقدمت د.سهام الجدعان الشكر إلى شركة الساير الطبية وشركة Theratrainer الألمانية.



من جهته، أعرب مدير عام شركة «الساير الطبية» د.حسام عفيفي في كلمته خلال الفعالية عن شكره لإدارة خدمات العلاج الطبيعي بوزارة الصحة وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى جابر الأحمد، وهنأهم ببدء تشغيل أحد أحدث أجهزة العلاج الطبيعي المتطورة في العالم من إنتاج شركة Theratrainer الألمانية والتي تمثلها شركة «الساير الطبية» حصريا في الكويت.

وأكد حرص شركة «الساير الطبية» على تقديم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للقطاع الصحي بالكويت من كبرى الشركات العالمية تماشيا مع أهداف وزارة الصحة وسعيها الدائم لتطوير الخدمات الصحية في جميع التخصصات.



وأضاف د.حسام عفيفي أنه تم إعلان قسم العلاج الطبيعي بمستشفى جابر الأحمد من قبل شركة Theratrainer الألمانية كأول مركز مرجعي لاستخدام جهاز الايرا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقد تم تقديم شهادة الاعتماد من ممثل شركة Theratrainer الألمانية إلى مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي د.عبدالله زمان، ومدير مستشفى جابر الأحمد د.نادر العوضي، ورئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفي جابر د.سعاد الثامر.