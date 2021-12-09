فكرة وانطلاقة البرنامج كانتا بقيادة تركي المطيري ولافي السبيعي وتعتمدان على التسويق للمشاريع الحكومية

مفرح الشمري



بعد 21 حلقة، حقق برنامج بعد السادسة في تلفزيون الكويت قفزات متنوعة في إعداد التقارير الإعلامية التي تعتمد في التسويق للإنجازات الحكومية في قالب فني يعتمد على المحتوى والبيانات الرسمية ويحظى البرنامج بدعم من وزير الاعلام والشباب عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي في رؤية اعلام جديد ضمن استراتيجية الاعلام.



جاءت الفكرة من الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري ومدير إدارة الإنتاج لافي السبيعي بإعداد خطة متكاملة لبرنامج يومي يسلط الضوء على كل مشاريع الدولة ويبرز الانجازات والمبدعين على الهواء مباشرة من خلال طرح اعلامي يعتمد على الايقاع السريع من خلال التنقل في الفقرات والضيوف، بالاضافة الى كونه قريبا من المشاهدين في تسليط الضوء على الاحداث في الشارع الكويتي ويرتكز على المحتوى والفكرة بعيدا عن التقليدية.



وتم بناء البرنامج في خطة مسبقة من خلال الطرح الإيجابي والرسالة الاعلامية الهادفة بضم اربعة إعلاميين في التقديم عيد الرشيدي وعبدالله دشتي ود.نوره عبدلله وأماني الكندري المميزين بالخبرة الاعلامية. وبرغم ان الانطلاقة كانت في آخر شهر مايو الماضي وفي وقت القيود والاشتراطات الصحية لجائحة كوفيدـ19 الا انه بعد الانفتاح قفز وحقق ارقاما قياسية في المشاهدة والمتابعة من خلال تقديم فقرات ثابتة ومتنوعة منها الأمن السيبراني كل يوم احد ويقدمها الرائد عمار الصراف من ادارة المباحث الالكترونية وتم تصويره بطريقة الكروما في فقرة هادفة لتوعية الجمهور من الهاكرز والاستعمال الخاطئ للسوشيال ميديا، وفقرة للمرأة الكويتية والتي تعرض كل يوم ثلاثاء والحوار فيها نسائي بامتياز على الهواء مباشرة بين مذيعة وضيفة، ويتمحور الحوار حول قضايا اجتماعية هادفة، وأيضا فقرة انجازات مشاريع الحكومة التنموية التي لا تقتصر على البناء والتشييد وإنما دور الدولة في التنمية البشرية، وأيضا فقرة تعرض كل يوم خميس (السينما ويكند) وتصور خارجيا في ادوار السينما من تقديم المذيع عبدالعزيز الدرويش، وهي تسلط الضوء على الاعمال الكويتية وعالم البوليود والهوليوود، وأيضا فقرة خفيفة تقدم بطريقة العمل الدرامي في طرح إعلامي جديد من خلال الحديث عن الايجابية بين عبق الماضي والاعلام الجديد تقدمها ريم التيتون التي تجسد الشخصية وتقدم الرسالة الاعلامية. ويركز البرنامج في تجهيز (الكيف قبل الكم) في التقارير التلفزيونية المنوعة ما بين إنتاج خاص وتغطيات ميدانية وفقرات ثابتة ومواد ارشيفية حقوقها تعود لإنتاج تلفزيون الكويت، ومواد اخبارية اجتماعية تهم الشارع الكويتي واحصائيات وارقام.



برنامج بعد السادسة يشرف على إخراجه مباشرة سليمان الخراز ومحمد طني وهما من ذوي الخبرة في البرامج التلفزيونية ولهما باع طويل في العمل والانجاز.



وفي آخر احصائية لإنتاج العمل من 27 اكتوبر حتى 25 نوفمبر الماضي حصلت «الأنباء» على نسخة منها تضم 21 حلقة تلفزيونية على الهواء مباشرة، استعرض 167 تقريرا تلفزيونيا منوعا، واستضاف 43 ضيفا معدل وقت حديثهم من 5 حتى 10 دقائق، في حين معدل كل حلقة لا يقل عن 7 تقارير ولا يزيد على 11 في وقت متفاوت ما بين دقيقة حتى 3 دقائق على حسب طبيعة المادة وما تحتويه من مواد فيلمية مصورة.



بعد السادسة انضم الى كوكبة رؤية اعلام جديد وحظي بقبول الشارع الكويتي على حسب احصائية البيانات لأنظمة صلاح الجاسم.

فريق إعداد «بعد السادسة»

رئيس الإعداد : سعود سليمان النبهان



المعدون: بلقيس مجيد، ورود الهولي،



نعمان حسين، نهى الفيلكاوي وناصر العتيبي