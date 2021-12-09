عبدالحميد الخطيب



اتجه الفنان القدير عبدالعزيز المسلم وفريق مسرحيته الكوميدية «المهمة الصعبة» الى الدوحة لتقديم عروضهم هناك، والتي تمتد لمدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم الخميس في «كتارا» وتستمر حتى الاثنين المقبل، والعمل من تأليف وبطولة عبدالعزيز المسلم، وشارك بالتأليف الكاتب ايمن الحبيل والشاعر سامي العلي والشاعر الشيخ دعيج الخليفة، وإخراج عبدالله عبدالعزيز المسلم، وينضم الى البطولة بجانب المسلم النجم القطري القدير غازي حسين، ومعهما نخبة من الفنانين، مثل: مرام، جمال الشطي، عبدالله المسلم، عبدالله الرميان، أحمد التمار، شيماء قمبر، عبدالله الحمادي، خالد الربيعة، وغيرهم.



وشهدت المسرحية أثناء عرضها الفترة الماضية في الكويت على مسرح «حولي بارك»، إقبالا جماهيريا لافتا، وحازت ردود أفعال ايجابية لما تتضمنه من ابهار ومتعة بصرية وسمعية، بجانب قصتها التي تتناول بأسلوب كوميدي هادف بعض القضايا الاجتماعية والأمنية، كالفساد وأضرار «السوشيال ميديا»، وأمورا أخرى، مع ابراز الدور الأمني وتضحيات «العيون الساهرة» من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة الوطن.



الجدير بالذكر ان «المهمة الصعبة» من انتاج «مسرح السلام»، وهي موجهة للكبار ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاما، وتستضيفها بالدوحة وزارة الثقافة ممثلة في مركز شؤون المسرح بالتعاون مع مؤسسة الحي الثقافي «كتارا» وذلك على مسرح الدراما، والحضور للمحصنين من فيروس «كورونا» وللحالات المعفاة من التطعيم وفق شهادة رسمية من وزارة الصحة القطرية، مع فرض الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي داخل قاعة المسرح.