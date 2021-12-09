مفرح الشمري



وصلنا الى عام 2021 وحتى هذه اللحظة لم تتغير آلية توزيع جوائز مهرجان الكويت المسرحي الذي انطلق عام 1989 بالنسبة للفنانين غير الكويتيين الذين يشاركون اغلبهم في الاعمال التي تقدمها الفرق المسرحية الاهلية التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في المهرجان، حيث تكون أدوارهم مميزة ويستحقون عليها الجوائز، مع أنهم يعلمون ان لائحة الجوائز لا تشملهم إلا أننا نلاحظ إخلاصهم في تأدية أدوارهم بكل صدق وأمانة، وذلك لأنهم يعشقون خشبة المسرح بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.



رحم الله المخرج الكبير فؤاد الشطي الذي طالب بحقوقهم في المهرجانات، ونجح في ذلك بعد أن استطاع تغيير لائحة جائزة العرض الكامل إذا كان مخرجه غير كويتي، لذا نتمنى من المهتمين بالشأن المسرحي تغيير لائحة المهرجان الخاصة بالجوائز لكي تمنح للجميع دون النظر للجنسية؛ لأن هذا فن، والفن ليس له وطن كما يقولون.



كثير من المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية تحمل أسماء دولها، وتمنح الجوائز لجميع من يفوز بها دون التركيز على جنسية الفائز بها، مادام أنه من مواليد تلك الدول ويقيم بها.. الإنصاف يا جماعة مطلوب في المسرح حتى لا نحرم أحدا يستحق بذل جهدا على الخشبة وكان مؤثرا في تميز مسرحية عن غيرها.. ومنا للمسؤولين!