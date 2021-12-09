مفرح الشمري



حصل فيلم «اليوم الخامس» للمخرجة الكويتية فرح الهاشم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة مع فيلم «حارس الذاكرة» لسوسن عاقود في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة التي شاركت في مهرجان القدس السينمائي الدولي الذي أقيم في مدينة غزة بفلسطين المحتلة في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي حتى السادس من ديسمبر الجاري، وجرى الإعلان عن جوائز المهرجان في حفل الختام الذي اقيم يوم الاثنين في مدينة غزة، وكان المهرجان قد عرض مجموعة كبيرة من الافلام العربية والأجنبية بلغت 103 أفلام من 23 دولة ضمن مسابقاته المتعددة الخاصة بالأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، وشاركت في لجانه مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية والأجنبية برعاية رئيس المهرجان ومؤسسه د. عز الدين شلح، ويمنح المهرجان مجموعة من الجوائز للأفلام المشاركة التي تتحدث عن موضوعات اجتماعية وإنسانية وتصب في خدمة قضايا الانسان، وقد سبق لفيلم اليوم الخامس وهو فيلم وثائقي طويل من إنتاج لبنان والكويت المشاركة في عدة مهرجانات محلية ودولية من بينها مهرجان الكويت السينمائي الثالث ومهرجان سينما المرأة ومهرجان السينما المستقلة في بيروت الى جانب عدة عروض أخرى في العديد من المؤسسات الثقافية والسينمائية داخل الكويت وخارجها.



يطرح فيلم «اليوم الخامس» موضوعا جديدا لم يسبق التطرق اليه في السينما العربية من قبل، وهو مدى تأثر المبدع «الممثل أو المخرج» بموضوعات أفلامه نفسيا وسلوكيا، وهل يمكن أن يؤدي به هذا التأثر الى التخلص من حياته؟ من خلال اختيار نموذجين من المخرجين هما المخرجة البلجيكية العالمية شانتال اكريمان، والمخرج الفرنسي جون اوستاش، وهما ينتميان الى السينما المستقلة. وقد جرى تصوير الفيلم بين بيروت وباريس وبروكسل وشارك فيه نخبة من الفنانين من بينهم المخرجة البلجيكية مريانا لامبرت وأحمد السيد وفادي ابو سمرا وبهيج حجيج وبسام كيرللوس وبيان عيتاني ونجا الاشقر وغيرهم.



وفيلم اليوم الخامس هو الفيلم الثالث الذي يحصل على جوائز دولية، حيث سبق للمخرجة فرح الهاشم أن حصلت على جائزة أفضل فيلم عربي قصير عن فيلمها «سبع ساعات» في مهرجان السينما الأوروبية المستقلة في باريس عام 2014 وكذلك على جائزتي افضل تمثيل وإخراج لنفس الفيلم في مهرجان المرأة للافلام المستقلة في سانتا مونيكا بكاليفورنيا في العام نفسه.