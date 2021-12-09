ياسر العيلة



ينتظر عشاق سلسلة «سبايدر مان» موعد نزول فيلم «سبايدر مان: لا طريق للوطن» في الكويت، وعرضه بدور السينما بعد صدور الإعلان الترويجي له، حيث صرح المتحدث الرسمي لشركة السينما الكويتية «سينسكيب» الشيخ دعيج الخليفة لـ «الأنباء» بأن الفيلم سيعرض حصريا في «سينسكيب» 15 الجاري. وقال الخليفة إن «سبايدرمان: لا طريق للوطن»‏ هو فيلم بطل خارق أميركي قادم من إنتاج شركتي «مارفل ستوديوز» و«كولومبيا بيكتشرز»، وإخراج جون واتس، وبطولة توم هولاند، زيندايا، انجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا، مشيرا الى أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والحركة. الجدير بالذكر أن قصة الفيلم تدور حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ «Spider-Man»، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة، لكونه بطلا خارقا، لكن عندما يطلب المساعدة من «د.سترينج»، تصبح المخاطر أكثر صعوبة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقا أن يكون «سبايدر مان».