استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بدار يمامة صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.



الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة الى أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي حصل عليها من البرلمان الألماني لتولي مهام منصبه مستشارا اتحاديا لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص التهنئة بالثقة التي حصل عليها من البرلمان الألماني لتولي مهام منصبه مستشارا اتحاديا لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.