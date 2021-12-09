أسامة دياب



أشادت سفيرة تنزانيا لدى البلاد م.عائشة سالم أمور بالعلاقات التنزانية - الكويتية والتي وصفتها بالتاريخية، حيث تعود إلى القرن الـ 15، مشيرة الى العديد من الروابط الثقافية التي تجمع البلدين الصديقين، وخصوصا على طول المناطق الساحلية مثل زنجبار، مافيا، باجامويو، روفيجي ودار السلام، وهذا ما يؤهل تنزانيا لتكون وجهة سياحية مميزة للكويتيين.



وأشارت أمور في تصريحات للصحافيين على هامش معرض «أسبوع تنزانيا في الكويت» بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال تنزانيا إلى ان البلدين الصديقين يتمتعان بعلاقات ودية على مدار السنوات



الـ 9 الماضية، لافتة الى وجود 5 معاهدات تسير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضافت: وكنتيجة للعلاقات الثنائية المتميزة تم التوقيع على عدد من القروض مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية في مجالات الري وإمدادات المياه العذبة والطرق والقطاع الصحي، معربة عن تقديرها لدعم الحكومة الكويتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنزانيا، مؤكدة ان بلادها تتمتع بإمكانات سياحية هائلة وتنوع طبيعي وثقافي كبير، لافتة الى أن السائح الكويتي محل ترحيب في بلادها، مشيرة الى ان إجراءات إصدار التأشيرة السياحية للكويتيين تستغرق 3 ايام على الأكثر.