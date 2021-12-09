حل مسلسل «سكويد غايم» والممثل الأميركي أليك بالدوين ضمن قائمة المواضيع الأكثر بحثا عبر محركات غوغل في العام 2021، على ما أعلنت المجموعة الأميركية العملاقة أمس الأربعاء.



وأثارت الرياضة اهتماما واسعا، إذ إن المصطلحات الثمانية الأكثر بحثا في العالم هذا العام تمحورت حول الكريكت والدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه) ومسابقات دولية في كرة القدم («يورو 2021» و«كوبا أميركا»).



كذلك حل مسلسل «سكويد غايم» (لعبة الحبار) الذي شكل ظاهرة عبر نتفليكس، في المركز التاسع على القائمة.



وتصدر الممثل الأميركي أليك بالدوين قائمة الشخصيات الأكثر بحثا عبر غوغل هذا العام، بعدما قتل عن طريق الخطأ سينمائية خلال تصوير فيلم الويسترن «راست» في أكتوبر.