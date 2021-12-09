وصف الممثل ليوناردو دي كابريو فيلمه الجديد (دونت لوك أب) «لا تنظر لأعلى» بأنه هدية.

لم يكن هذا الوصف لأن دي كابريو يعمل مع طاقم يضم جنيفر لورانس وكيت بلانشيت وميريل ستريب وتيموثي شالاميه وجوناه هيل وآخرين، وإنما أيضا لأن الفيلم يسلط الضوء على مخاطر تغير المناخ وفي نفس الوقت سيدفع المشاهدين للضحك.

وقال دي كابريو، أحد أهم نجوم هوليوود المدافعين عن البيئة، «أعتقد أننا جميعا ننظر لهذا على أنه هدية فريدة من نوعها على نحو مدهش».



ويدور الفيلم حول رائدي فضاء مغمورين، يجسد دوريهما دي كابريو ولورانس، ويحاولان تحذير عالم يبدو غير مكترث بشأن كوكب ضخم يتجه صوب تدمير كوكب الأرض في غضون ستة أشهر.



وقال المخرج آدم مكاي، إنه على الرغم من أن المشاهدين قد يرون أن الفيلم يتخذ موقفا سياسيا فإن «الحيلة الكبيرة في الأمر هو أننا نريد إضحاككم». وأضاف «بشكل أساسي الفيلم كوميدي». وذكر دي كابريو أنه شارك في الفيلم دعما للعلماء.



إلى ذلك، حضر جمع من الفنانين العرض الأول لفيلم «قصة الحي الغربي» أمس الأول في مسرح القائد بمدينة لوس أنجيليس الأميركية. والفيلم درامي موسيقي أميركي رومانسي أخرجه وشارك في إنتاجه ستيفن سبيلبرغ.