أثارت صورة لجسم يشبه المكعب التقطتها مركبة جوالة صينية على الجانب البعيد من القمر تكهنات بشأن ماهيته وتحولت إلى مصدر إلهام لتعليقات وصور ساخرة بين مستخدمي الإنترنت في الصين.



وذكر موقع (أور سبيس)، وهو موقع علمي حكومي صيني، أن المركبة (يوتو-2) التقطت صورة لما يبدو أنه جسم كبير مكعب الشكل وقد لاح في الأفق على بعد حوالي 80 مترا من مكانها.



وتداول المستخدمون صورا ساخرة تحت وسم «أحدث اكتشافات يوتو»، من بينها صورة للمركبة وهي تتحرك فوق سطح القمر باتجاه مسلتين وأخرى وهي تكتشف أن الجسم ما هو إلا مطرقة ومنجل عملاقين لما يشكل رمز الحزب الشيوعي.



وكتب أحد المستخدمين الصينيين في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «إنه ليس سوى خردة فضائية من مخلفات الولايات المتحدة».



وقال آخر ساخرا «اقترب قليلا، وسترى أنه موقع لمختبر لفيروس كوفيد-19».



فيما قال آخر في رعب مصطنع «إنه منزل الكائنات الفضائية!» واقترح آخرون احتمالا أكثر بساطة، وهو أن المكعب ما هو إلا صخرة.



ووفقا لموقع أور سبيس، ستقطع المركبة يوتو-2 التي تعمل بالطاقة الشمسية، مسافة 80 مترا في فترة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام قمرية، أي من شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأرض.



ومهمة يوتو-2 تشكل سابقة تاريخية بالنسبة للبشر، حيث لم تهبط أي دولة على الجانب المظلم من القمر حتى وصول المركبة في يناير 2019.