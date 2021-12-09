بيع سيف حمله نابليون بونابرت خلال انقلابه سنة 1799 وخمسة أسلحة نارية كان يملكها الإمبراطور الفرنسي الذي توفي قبل مائتي عام، في مزاد بالولايات المتحدة في مقابل أكثر من 2.8 مليون دولار، على ما أعلنت شركة متخصصة الثلاثاء.



وهذه المجموعة المؤلفة من سيف وخمسة مسدسات مزخرفة باعتها الدار الواقعة في ولاية إيلينوي الأميركية إلى شخص شارك في المزاد عبر الهاتف وأبقى هويته طي الكتمان. وكانت قيمة المجموعة تقدر بما بين 1.5 و3.5 ملايين دولار. وقال هوغان إن الشاري استحصل من خلال شرائه هذه القطع العسكرية العائدة لنابليون في مقابل 2.87 مليون دولار، «على قطعة تاريخية نادرة جدا».