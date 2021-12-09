زار وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكلية الدراسات التكنولوجية برئاسة المدير العام بالإنابة.د. جاسم الأنصاري المكتب الرئيسي لشركة نفط الكويت، وذلك ضمن الجهود الرامية الى توقيع اتفاقية تعاون بحثي بين الهيئة ممثلة بالكلية وشركة نفط الكويت ممثلة بمركز أبحاث البترول الكويتي العالمي KIPRC وذلك بمقر الشركة بالأحمدي.



وتم خلال اللقاء التعريف بمركز أبحاث البترول وأهميته للصناعة النفطية الكويتية، وشرح اتفاقيات التعاون القادمة بينه وبين مختلف الجهات البحثية المحلية والعالمية، كما تم التعريف بإمكانيات كلية الدراسات التكنولوجية الأكاديمية والبحثية، واستعراض ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في اللقاءات السابقة والتأكيد على الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الطرفين لبناء شراكة بحثية استراتيجية، حيث انه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية التعاون البحثي بين الطرفين خلال العام القادم.



هذا، وضم وفد الهيئة كلا من عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد الحيان ومساعدي العميد ورئيس لجنة التنسيق مع سوق العمل وبعض رؤساء الأقسام العلمية، وكان في استقبالهم نائب الرئيس التنفيذي للغاز والابتكار م. بدر المنيفي ومدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا م. حمد الزعابي وبعض كبار مسؤولي الدائرة ومركز أبحاث البترول الكويتي العالمي KIPRC.



وبنهاية اللقاء عبر د. الأنصاري عن سعادته بهذا التعاون، شاكرا مسؤولي شركة نفط الكويت على جهدهم المبذول، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد.