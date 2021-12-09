ضمن خطة عمل فريق «همة التربوي» التابع لكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أقام الفريق دورة تدريبية في إحدى مدارس منطقة الأحمدي التعليمية بعنوان «التعليم الإبداعي» قدمتها رئيسة اللجنة الاجتماعية والتنظيمية للمشروع غدير الرندي.



وخلال الدورة تم عرض أساليب ومعلومات تثقيفية وتعليمية للمعلمين والمعلمات الجدد، وذلك لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم لتلبي احتياجات سوق العمل.



تجدر الإشارة إلى أن مشروع «همة التربوي» هو مشروع تدريب مخصص لتلبية احتياجات معلمي ومعلمات المستقبل في وزارة التربية، وذلك بعد عقد شراكة محددة الأهداف بهدف تطوير العملية التعليمية.