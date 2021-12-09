آلاء خليفة



خاطب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري، وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بخصوص عدم صرف مكافآت الصيفي للإداريين.



وذكر الهاجري في خطابه: ان جامعة الكويت امتنعت عن صرف مكافآت الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2020-2021 للموظفين والامناء المساعدين بالجامعة رغم صرفها للأمين العام للجامعة والهيئة الاكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والادارة الجامعية وذلك خلافا للسنوات الماضية.



وقال الهاجري: نعلن استنكارنا لهذا الامتناع، مطالبين الوزير بالنظر في ملف صرف مكافآت الموظفين للفصل الصيفي المشار اليه مع الاخذ بعين الاعتبار انها حق أصيل للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في الفصل الصيفي، علما أن كل الادارات الجامعية السابقة سواء كانت بالاصالة او بالتكليف كانت توافق على الصرف للموظفين نظير عملهم بالفصل الصيفي بينما امتنعت الادارة الحالية عن الصرف رغم انها ادارة مكلفة ومن باب أولى ان تلتزم باللوائح والنظم المعمول بها بجامعة الكويت.



وأوضح الهاجري ان الادارة الجامعية وفي ملف صرف المكافآت عن الفصل الصيفي تتعسف مع الموظفين، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به خاصة ان الموظفين حرموا من اجازتهم الدورية نتيجة بقائهم في الفصل الدراسي الصيفي على رأس عملهم، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار الامتناع عن الصرف جاء بعد انتهاء الفصل الصيفي، اي انه بعد ان انتهى عمل الموظفين الذين داوموا هذا الفصل على غرار السنوات السابقة.



وأردف قائلا: لا يجوز منع المكافآت بعد ان انتهى الفصل الصيفي حيث لم تكن الادارة الجامعية وبالاخص عمادة القبول والتسجيل واضحة منذ البداية وذلك استنادا الى لائحة الدراسات الصيفية حيث نصت المادة (سابعا ـ فئات اخرى) من اللائحة، على انه تتولى لجنة من امين عام الجامعة وعميد القبول والتسجيل وعميد الكلية او مسؤول مركز العمل المختص النظر والبت قبل بدء الدراسة بالفصل الصيفي في اقتراح الكلية او مركز العمل بإضافة مسميات بعض الوظائف التي تشارك بالتدريس الصيفي.



وطالب الهاجري الوزير بالوقوف مع الموظفين في صرف المكافآت المستحقة لهم عن الفصل الصيفي وعدم المساس بمستحقاتهم، والعمل على التأكيد على الادارة الجامعية بعدم التعامل بتمييز مستقبلا بين الإداريين والأكاديميين.