عبدالعزيز الفضلي



رصدت وزارة التربية أكثر من مليون دينار مكافآت فرق عمل متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الحالي 2021-2022 ، والتي بدأت اعمالها منذ شهر اغسطس الماضي حتى انطلاق العام الدراسي مع تقديم تقرير اسبوعي متكامل لكل الأعمال التي تقوم بها. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن ان المكافآت جاهزة في القطاع المالي بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها، مشيرة الى ان القطاع بانتظار مزاولات العمل واعتماد الكشوفات من قطاع التعليم العام لكي يبدأ بإجراءات الصرف. وأوضحت المصادر أن الفرق المدرسية ادت عملها بكل تفان وإخلاص، واستطاعت ان تسهم بشكل كبير في إنجاح العودة للدراسة اكتوبر الماضي، متمنية إنهاء الإجراءات وسرعة صرف المكافآت للمستحقين.