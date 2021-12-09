أقام قسم الأحياء والجيولوجيا في مدرسة رزينة الثانوية ـ بنات بالتعاون مع التوجيه الفني للعلوم ورشة مبرمجة بعنوان «كلنا مسؤول» عن اهمية الفحص قبل الزواج.



وقالت مديرة المدرسة ليلى دشتي إن الورشة أكدت بيان اهمية الفحص ما قبل الزواج، وضرورة الكشف قبل الزواج، فضلا عن توضيح اهم الامراض الوراثية الشائعة بالكويت.



وذكرت أن هدف الورشة تمحور بشكل اساسي على توعية الاهل بضرورة فحص ما قبل الزواج واهتمام الدولة بإنتاج افراد يكونون عجلة ايجابية في تطور الكويت، حيث شرعت قوانين للحد من ظهور امراض وراثية تكون سببا في خلق عبء على الدولة والأهل.



ولفتت الى أن رؤية الورشة والرسالة تعتمد على انتاج افراد سليمين للمساهمة في تسارع عجلة الاقتصاد بالدولة.



وحاضر في الورشة كل من أ.امل البحيري موجهة الأحياء، وأ. ايمان وأ. زهراء معلمات الأحياء تحت اشراف رئيسة القسم أ.خزنه الشريكة، وبحضور الموجه الاول بالانابة أ.صباح بن علي وموجهي ومعلمات المادة بمنطقة الفروانية التعليمية.