تأخير الصلاة



ما الحكم في تعارض وقت الصلاة مع وقت المحاضرات؟



٭ لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها متعمدا، قال الله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)، فإذا أخرها عن وقتها بلا عذر فهو آثم إثما عظيما، حتى ولو تعذر بعمل أو محاضرة، ولكن لو تأخر لهذا العذر عن صلاة الجماعة في المسجد فله ذلك، لأنه سيصليها جماعة مع زملائه في وقتها بعد العمل أو المحاضرة، ومع ذلك فيجب على المعنيين بالأمر ألا يجعلوا وقت المحاضرات في وقت الصلاة أو يقتطعوا وقتا لها. والله أعلم.



إخراج الزكاة أدوية



هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟



٭ الأصل أن الزكاة تعطى للفقير وتملك له فهو يشتري بها ما يحتاج اليه.



ولكن إن رأى القائمون على أمور الزكاة أن الأصلح للفقير أن يدفع عنه مصروفات العلاج إذا كان لا يحسن التصرف فلا بأس، أو كان في ذمته دين للمستشفى فيدفعون عنه هذا الدين فلا بأس. والله أعلم.



تؤخذ من الصدقات



ما حكم دفع إعلانات للصحف من فلوس المتبرعين لجمعية خيرية تقوم على مساعدة الفقراء؟



٭ يجوز للمشرف على أموال المتبرعين أخذ نسبة معينة قليلة من أموال الصدقات بشرط إذن المتبرع وعلمه.



ولا شك كون هذه الإعلانات في مصلحة التبرعات من الحث عليها والترغيب فيها وتوثيق الأعمال الخيرية ونحو ذلك، ولكن هذه النسبة تؤخذ من الصدقات وليس من الزكاة. والله أعلم.