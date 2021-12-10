أطلقت شركة «آبيز برودكشنز» للإنتاج الفني والمسرحي التي أسستها الشيخة أبرار خالد الجابر العلي الصباح، أول مسلسل لها «بتوقيت مكة» والتي يتم عرضه عبر منصة «شاهد» التابعة لمجموعة MBC، وقد انطلق عرض العمل 2 الجاري، وتمكن من تحقيق نجاح كبير وصنف من أكثر المسلسلات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في المملكة العربية السعودية والكويت. و«آبيز برودكشنز» هي شركة إنتاج كويتية هدفها تحسين وتطوير جودة الأفلام الكويتية والمحتوى التلفزيوني.



وفي تصريح لها، قالت رئيس مجلس الإدارة لـ«آبيز برودكشنز» للإنتاج الفني والمسرحي الشيخة أبرار خالد الجابر العلي الصباح: إن تحقيق المسلسل المرتبة الأولى من حيث المشاهدة في المملكة العربية السعودية والكويت على منصة بارزة مثل «شاهد نت» يعكس جهود فريق العمل، فنحن في «آبيز برودكشنز» ما زلنا في بداية الرحلة، وملتزمون بإنتاج محتوى عالمي يليق بالجمهور العربي ويضع الكويت في مراكز متقدمة في صناعة الأفلام والمحتوى التلفزيوني في المنطقة، كما نوهت الشيخة أبرار بجهود الفريق الكويتي المتكامل الذي قام بدور فعال في المسلسل الذي يحقق مشاهدة عالية على نطاق واسع.



وأكدت الشيخة أبرار على أهمية إظهار ثقافتنا وقيمنا وتراثنا العربي الغني من خلال تقديم مادة سينمائية وتلفزيونية عالية الجودة تتضمن محتوى مهما وعميقا، بهدف جذب الأجيال العربية الشابة التي تتعرض يوميا لأعمال كثيرة ومتنوعة من المسلسلات والأفلام على المنصات الحديثة التي انطلقت مؤخرا، وأضافت: نهدف من خلال شركة «آبيز برودكشنز» إلى إنتاج محتوى ترفيهي لتسليط الضوء على بلدنا وإظهاره في الأسواق الإقليمية والعالمية وإيصاله للجمهور العربي، وتحديدا الأجيال الشابة.



هذا، وقد شارك في هذا المسلسل المؤلف من سبعة حلقات أسماء ممثلين كويتيين مهمين ومخضرمين كالممثلة القديرة حياة الفهد والممثل القدير سعد الفرج، إضافة إلى ممثلين ومشاهير سعوديين أبرزهم شوق محمد وسعيد صالح وحنين زياد، وعبدالرحمن الهزيم وعبدالمنعم الغزال، واستغرق تصوير العمل 26 يوما.