دلال العياف



أحيا الفنان فؤاد عبدالواحد حفلا غنائيا جماهيريا في حفلات «ليالي أوايسس» بموسم الرياض برفقة الفنانة أصالة، وفاجأ فؤاد أصالة وزوجها فائق حسن الجالس بين الحضور، وقام بزفهما على المسرح، وقال في زفتهما: «مبروك عليك بنت الحلال، مبروك عليك أصالة ملكة جمال، حلوة وأميرة وترضى بحصيرة»، وسط فرحة وصيحات الجمهور بهذه اللفتة الجميلة.



وقدم فؤاد بعدها «دويتو» مع أصالة، بدأها بأغنيتها «ذاك الغبي»، ثم قاما بأداء موال وأغنية «يا منيتي»، وهي من مفاجآت الحفل الذي نظمته «العالمية» بالتعاون مع «الهيئة العامة للترفيه» في المملكة العربية السعودية.



وأكمل بعد ذلك فؤاد عبدالواحد وصلته الغنائية برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل الحضور، متنقلا بصوته العذب في أجواء قلب الصحراء شمال مدينة الرياض الباردة «أوايسس».