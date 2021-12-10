مفرح الشمري



قام وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة ودية للشاعر المخضرم عبداللطيف البناي في منزله، وذلك بعد عودته من رحلة علاجه في لندن التي استمرت 30 يوما.



وقال البناي لـ «الأنباء»: انه سعيد بزيارة الوزير عبدالرحمن المطيري للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلة العلاج وهذا ليس بغريب عليه بعد تجاوبه الكبير مع ما نشر في «الأنباء» عن حالته الصحية، وأيضا الشكر موصول الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح على تسريع إجراءات سفري للعلاج.



وأضاف: ما قصروا، حتى الفنانين والمطربين ومنهم المطرب القدير مصطفى أحمد على زيارتهم لي وهذا طبع فناني الكويت ما يتغير انهم يسألون على بعض والله يعطيهم الصحة والعافية وأنا أشكرهم من كل قلبي على مشاعرهم تجاهي.



وعن حالته الصحية، قال: حالتي مستقرة وأشعر بتحسن كبير بعد الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريتها، وكانت برفقتي ابنتي التي كانت تتابع الحالة الصحية مع الأطباء، والحمدلله على النتيجة التي وصلت لها والفضل بعد الله لـ«الأنباء» التي لولاها لما وصلت لهذه المرحلة.