عبدالحميد الخطيب



عبر الفنان الشاب منصور البلوشي عن سعادته بالمشاركة في مسرحية «فوبيا» التي قدمها «مسرح السلام» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي المقام حاليا على مسرح الدسمة، وقال: «فوبيا» عمل استمتعت فيه، واعتبره خطوة جديدة لي كممثل، وتعلمت منه الكثير، والحمد لله العرض حاز إعجاب كل من حضره، وأشكر كل طاقم العمل المحبين للمسرح والذين بذلوا مجهودا كبيرا لنقدم عرضا بهذا المستوى المتميز.



ومسرحية «فوبيا» من تأليف: مريم القلاف، وإخراج: عبدالله المسلم، وبطولة: جمال الردهان ونصار النصار وعلي الششتري ومنصور البلوشي، تصميم إضاءة: عبدالله المسلم، مخرج منفذ: محمد المهدي، مساعد مخرج: خالد العبيد، ديكور: محمد جواد الشطي، أزياء: حصة العباد، مكياج: زينب المؤمن، الموسيقى والمؤثرات الصوتية: عبدالعزيز القديري. ودارت أحداثها حول مجموعة من الأشخاص يعيشون معا في مصحة نفسية، وتنتابهم مشاعر الخوف الشديد كل منهم لسبب مختلف عن الآخر.



وحول اعماله الدرامية، قال البلوشي: انتظر عرض مسلسلي «حوبتي» و«ديستوبيا»، وهما عملان مختلفان شكلا ومضمونا، وفيهما اجسد شخصيتين جديدتين أتمنى أن ينالا إعجاب المشاهدين، وسعدت جدا بالتعاون خلالهما مع نخبة من النجوم، ففي «حوبتي» اجتمع مع إلهام الفضالة وشهاب جوهر وأسمهان توفيق وغدير السبتي وراندا الحجاج وإيمان الفيصل وحسن عبدال وروان العلي وغيرهم، والعمل من تأليف عبدالله الرومي، وإخراج حاتم حسام الدين، أما في «ديستوبيا» فأشارك مع كل من: خالد أمين، فيصل العميري، عبدالله التركماني، غادة الزدجالي وآخرين، والمسلسل تأليف حبيبة العبدالله، وإخراج أحمد عبدالواحد.