القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة مي سليم ما يشاع عن تركها مجال الغناء والتفرغ بشكل كامل لعملها في مجال التمثيل، مؤكدة أنها انشغلت بالفعل بأعمالها كممثلة، خاصة أنها شاركت في عدد من الاعمال كان من الصعب عليها الاعتذار عن أحدها، لذلك لم تجد الوقت الكافي للغناء، لذا قررت التركيز بشكل كبير هذه الفترة على أعمالها الغنائية، وبدأت في تلقي العديد من كلمات الأغاني تمهيدا لاختيار أغنيتين منها لطرحهما وتصويرهما أيضا، كذلك تسعى للاتفاق على احياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر وخارجها لاشتياقها الشديد لجمهورها كمطربة، خاصة ان بدايتها كانت في مجال الغناء.



من ناحية أخرى، أبدت مي حماسها الشديد لمشروع احد المنتجين بإنتاج مسلسل بطولتها مع شقيقتيها ميس سليم ودانا حمدان، وأكثر ما أسعدها هو وجود اللون الاستعراضي في العمل، وتنتظر مي وشقيقتاها الانتهاء من كتابة الحلقات وتحديد موعد بدء التصوير.