دمشق - هدى العبود



كشفت المخرجة والفنانة رشا شربتجي عن ان وقت التصوير لمسلسل حارة القبة بجزئه الثالث كان مليئا بالتعب والإرهاق، ولكن بنفس الوقت كنا سعداء لأننا نحاول ان نقدم شيئا جميلا يرضي المشاهد العربي وهو بالذات هدفنا وهمنا الوحيد.



وقالت شربتجي القصة انتهت خلف الكاميرا لكننا ننتظر ان تشاهدوها في شهر رمضان المبارك 2022 وننتظر رؤيتكم للعمل وهل كنا على قدر المسؤولية، خاصة ان مسلسل حارة القبة عمل انشغل عليه بعناية وبأدق التفاصيل المهمة الى ان وصلنا لدرجة الامتاع والتسلية المميزة لأنه يتمتع بقصة انسانية لطيفة جديدة.



وختمت شربتجي قائلة: كل الشكر للكاست الفني الذي رافقني بأصعب الظروف، ولم يقصر أحد منهم كما انني اشكر الكاتب للنص المميز اسامة كوكش والمنتج الفني هاني العشي والمدير العام للانتاج باسل العبدالله مدير الإضاءة والتصوير مازن بركات والشكر موصول لكافة الفنانين. وأعلن من خلال الاعلام انني أشتاق للبيوت وللحارة الدمشقية التي صورت فيها وللناس اللي فيها.

وختمت قائلة بحبكم كتير لقد اغلقنا كافة احداث حارة القبة بالجزء الثالث وكل رمضان ومشاهدينا في الوطن العربي بألف خير.