شهد افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الأولى في المملكة العربية السعودية، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة حضورا كبيرا للعديد من المواهب المشاركة في صناعة الأفلام السينمائية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى نجوم السينما من حول العالم من ممثلين ومخرجين، ووجوه معروفة من أهل الصحافة العربية والعالمية، وأشهر وجوه السوشيال ميديا، الذين تألقوا على السجادة الحمراء للمهرجان قبيل افتتاحه.



المهرجان الذي ينعقد للمرة الأولى في المملكة، يشكل نقلة نوعية في تاريخها، حيث عكس الدور الكبير للسعودية في تشجيعها للمواهب والإبداعات السينمائية، وسيستمر لغاية 13 الجاري، ومن هؤلاء حضرت كل من مقدمة البرامج أنابيلا هلال، الممثلة نور غندور، الممثلة ليلى عبدالله، والممثلة سينتيا صامويل، الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، الممثلة الأميركية هيلاري سوانك، النجمة ليلى علوي، وغيرهن ممن لفتن الأنظار بحضورهن اللافت وإطلالاتهن المميزة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الموضة والأزياء.



وقد شارك الحضور مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وفيديوهات من السجادة الحمراء وحفل الافتتاح، حيث أظهرت ضخامة المهرجان وأهميته الكبيرة في عالم السينما والإبداع.



وكان رئيس لجنة المهرجان محمد التركي قد القى كلمة رحب من خلالها بالحضور وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل قيام المهرجان للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه يسعى من خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى وضع السعودية على خريطة العالم بمواهبها السينمائية الإبداعية.

كما أشار الى أن هذا الحدث هو منصة لدعم كافة المواهب السعودية والعربية التي سيعمل دوما لتسليط الضوء عليها.



المهرجان سيعرض 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تكتشف لأول مرة، منها 25 فيلما في عرض عالمي أول، و48 فيلما في أول عرض عربي، و17 فيلما في عرضها الأول في منطقة الخليج، ستتنافس جميعها على جوائز وألقاب متنوعة ستقدمها لجنة التحكيم في حفل توزيع الجوائز يوم 13 ديسمبر.