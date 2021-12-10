دمشق - هدى العبود



انضم النجم غسان مسعود مؤخرا إلى مسلسل «البوابات السبع»، إنتاج شركة «Dark Room» في أول إنتاجها.



العمل من كتابة وإخراج محمد عبدالعزيز، يتألف من «سبع حلقات»، تدور أحداثه بين تدمر ودمشق، ويدخل في عالم الخيال العلمي، والسفر عبر الزمن.



من جانب آخر، انتهى المخرج فادي سليم الموسم الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» من تأليفه بالشراكة مع شادي كيوان وإنتاج «فونيكس جروب».



ويشهد الجزء الثاني ترقبا كبيرا من قبل الجمهور بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان 2020.



والسؤال المهم ترى ما هو مصير «مقابلة مع السيد آدم» الذي يجسده الفنان غسان مسعود وما فعله للانتقام لمقتل ابنته حياة المصابة بمتلازمة داون.



كان من المقرر أن يكون العمل منافسا في الموسم الرمضاني 2021 إلا أن المخرج والمنتج فادي سليم أعلن توقف التصوير قبل شهر رمضان الفائت بفترة قصيرة لأسباب قال إنها شخصية إنسانية تخصه حينها.



في المقابل، لم يعلن فادي عن موعد عرض الموسم الثاني الذي دخل العمليات الفنية حاليا وإن كان العرض سيتم في موسم الخريف أم سيتم الانتظار للموسم الرمضاني المقبل.



وأشار المخرج فادي سليم في أكثر من تصريح إلى انه عمد إلى تأجيل التصوير أكثر من مرة من اجل ضمان تواجد الكاست الفني بالكامل معه، وبحسب بيان صحافي للشركة المنتجة، فإن العمل يضم معظم أبطال الجزء الأول إلى جانب عدد من الممثلين الجدد الذين انضموا حديثا للعمل، وسيقدمون شخصيات لخطوط درامية أضيفت على العمل.



وسيستمر في الجزء الثاني «آدم - غسان مسعود» في مواصلة سلسلة الانتقام، التي بدأها بالجزء الأول من الأشخاص الذين تسببوا بمقتل ابنته «حياة».



بينما ستبقى بعض الشخصيات مستمرة، إما باستبدال بعض الممثلين الذين شاركوا في الجزء الأول لصعوبة التنسيق بين ارتباكاتهم الحالية، والتي يتم تصوير بعضها خارج سورية، وهو ما أدى إلى عدم القدرة على التنسيق بين الأعمال، خاصة مع صعوبة السفر والانتقال بين البلدان، في ظل إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



يذكر ان مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» هو مسلسل بوليسي يحكي قصة «آدم» طبيب شرعي تتعرض ابنته الوحيدة للخطف، لإجباره على تغيير تقريره في إحدى القضايا، ليبدأ بعدها بعمليات انتقام متسلسلة تطول عددا من المتورطين والمتسببين بمقتل ابنته.

وكان قد عرض في الموسم الدرامي الفائت على مجموعة من الشاشات العربية، واستطاع أن يتفوق على الكثير من الأعمال، ويحصد إعجاب الجمهور بدرجة كبيرة.