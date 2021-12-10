تواصل ورشات الصيانة في سورية أعمال تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن، بهدف إنهاء العمل بنهاية 2021 تمهيدا لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء من الأردن عبر الشبكة السورية.



وأوضح وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الخط يربط محطتي شمال عمان ودير علي، ووصلت نسبة إنجاز أعمال تأهيله إلى أكثر من 50% عبر كوادر وطنية ووفق برنامج زمني محدد بحيث تنتهي بحلول نهاية العام الحالي، لتبدأ بعد ذلك عملية الربط الكهربائي بين الأردن وسورية ولبنان بشكل فعلي.



وخلال تفقده سير العمل في المشروع، ذكر الزامل أن الخط تعرض خلال سنوات الحرب لأضرار كبيرة وأن إعادة إصلاحه تسهم بالحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، وتأمين وثوقية التغذية والحد من حالات الفصل الترددي.



ويبلغ طول خط الربط الكهربائي السوري - الأردني 144 كيلومترا، وأعمال الصيانة تنفذ على مسافة تقدر بـ 87.5 كيلومترا ضمن الأراضي السورية، حسب مدير المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر، الذي بين أن فريقا كاملا من ورشات محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة يعملون على إعادة تأهيل الخط.



وقدر الظاهر قيمة الأضرار التي لحقت بالخط بنحو خمسة ملايين ونصف المليون يورو، وعدد الأبراج المتضررة 251 برجا أصلح 160 منها، مع استنفار الورشات وتأمين المواد والتجهيزات اللازمة للعمل.