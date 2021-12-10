نفذ التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة مناورات عسكرية مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، في مناطق متعددة من المناطق الشرقية في سورية، في محاولة للحد من نشاط التنظيم الذي تصاعدت وتيرته خلال الأشهر الماضية. وقال «مجلس دير الزور العسكري»، عبر «فيسبوك» أمس، إن المناورات العسكرية التي نفذها التحالف مع «قسد» امتدت في قرى وبلدات محافظة دير الزور لـ«مكافحة الزيادة الأخيرة في هجمات التنظيم، وبسط الأمن المحلي».



وأرسل «التحالف» قوات عسكرية من قواعده في محافظة الحسكة باتجاه محافظة دير الزور، والتي نفذت العديد من الجولات في ريف المحافظة، بحسب موقع «عنب بلدي».



وقال مدنيون في بلدة الصالحية شمال شرقي دير الزور، إن المنطقة شهدت انخفاضا بوتيرة تحركات خلايا التنظيم بالتزامن مع تحركات التحالف الدولي، التي انطلقت منذ عدة أيام. وانطلقت جولة قوات التحالف برفقة قوات عسكرية تابعة لـ«قسد» من منطقة المعامل في ريف دير الزور الشمالي، مرورا بمنطقة أبو خشب، وحقل العمر النفطي، كما ستتجه القوات بعد انهاء جولتها نحو قية الباغوز شرقي دير الزور، بحسب حصلت عليها عنب بلدي.



وأجرت قوات التحالف محادثات مع سكان قرى وبلدات دير الزور التي تواجدوا فيها، محاولة تقديم تطمينات بعدم الانسحاب من المنطقة أو تسليمها لقوات حكومة دمشق مستقبلا.