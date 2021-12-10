أكد القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس أنه انطلاقا من حرص الإدارة على التنسيق والتعاون المستمر بين جهات الدولة، نظمت إدارة الأمن والسلامة زيارة ميدانية لوفد من ممثلي شركة الخطوط الجوية الكويتية لموقع مدينة صباح السالم الجامعية.



وبين الخميس أن الهدف من هذه الزيارة هو التعاون المستمر بين الجهات لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر أنظمة الأمن والسلامة وأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في مدينة صباح السالم الجامعية.



واطلع ممثلي الخطوط الجوية الكويتية على مدينة صباح السالم الجامعية، وأشاد الوفد بالمباني الجامعية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الأمن والسلامة والتي بدورها توفر جوا أكاديميا آمنا لمرتادي الجامعة.