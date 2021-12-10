آلاء خليفة



تلقى القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة د. عبدالله المطوع رسالة شكر من وفد الكويت الدائم لدى اليونسكو في باريس تقديرا لأعماله كخبير ومستشار وممثل الكويت لدى الهيئة الحكومية الدولية الخاصة للجنة الخبراء الفنيين والقانونيين لدى اليونسكو وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت لفحص مشروع وثيقة نص توصية عالمية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تم إقرارها في 24 نوفمبر 2021 الماضي لأول مرة على الإطلاق.



وقد وصفت الرسالة مداخلات د.المطوع بأنها احترافية وحكيمة وساهمت في إيجاد توافق مشترك مع باقي الدول الأعضاء، ونعتت د. عبدالله المطوع بلقب أحد مهندسي هذه الوثيقة التاريخية.