عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب حرص الكويت على تعزيز القيم الإسلامية، الداعية إلى المحبة والتضامن، وتحقيق الاستقرار في العالم الإسلامي، والنهوض من آثار جائحة كورونا.



جاء ذلك خلال إلقائه كلمة الكويت في مؤتمر الايسيسكو والذي يقام حاليا في القاهرة والتي قال فيها انه لمن دواعي سروري ان تشارك الكويت هذا المؤتمر الوزاري المهم، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، البلد المضياف التي تسعى للعمل على الارتقاء في التعاون وتحقق التواصل والتنسيق بين دول أعضاء المنظمة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات ذات الصلة.



واضاف ان الكويت حرصت على المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر من خلال مناقشة عدة قضايا والأكثر إلحاحا في عالمنا الإسلامي، وهذا نابع من إيمان الكويت بالسلام والتسامح مع الآخرين واستثمار طاقات الخير والإنسانية والأخوة في تحقيق ذلك، والسعي نحو تعزيز القيم الإسلامية، الداعية إلى المحبة والتضامن، وتحقيق الاستقرار في العالم الإسلامي، والنهوض من آثار جائحة كورونا، وإعادة مسارات المنظمة إلى الطريق الطبيعي، بعد أن تعطلت الحياة على جميع الأصعدة.



وقال لا يسعني في هذا المقام إلا أن أسال الله الكريم أن يسدد لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق، آملا أن يحقق كل التطلعات المرجوة منه، وأن تكون فرصة لتبادل الخبرات وآخر المستجدات بين كل الخبراء والمختصين في المنظمة، وأن نتوصل للقرارات التي تحقق الهدف المنشود، الذي يتضمن ترسيخ الحوار، والتعاون والتضامن، والوحدة الإسلامية، كما أتقدم بالتهنئة القلبية لفوز ا.د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، رئيسا للمؤتمر العام للدورة (14) كما نبارك لدولة فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة، ممثلة بالدكتور دواس تيسير دواس .