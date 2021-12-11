واصل الملياردير الأميركي إيلون ماسك بيع أسهمه في شركة «تسلا» للأسبوع الخامس على التوالي، مقتربا من تنفيذ وعده ببيع 10% من حصته في صانعة السيارات الكهربائية.

وحسبما ذكرت «بلومبرغ» عن وثائق تنظيمية، فقد باع الملياردير الأميركي 934.091 ألف سهم إضافية في الشركة التي أسسها مقابل 963 مليون دولار، من أجل دفع ضرائب على ممارسة عقود خيارات، وبذلك يصل إجمالي مبيعاته من الأسهم إلى نحو 11 مليون سهم منذ أن طلب «ماسك» من متابعيه على «تويتر» التصويت الشهر الماضي على بيع 10% من حصته في الشركة التي أسسها.

ومن أجل تحقيق مستهدف الـ 10%، الذي يمثل 17 مليون سهم دون أن يمارس خيارات الشراء، فإن على الرجل الأكثر ثراء في العالم بيع 6 ملايين أسهم إضافية.



وتراجع سهم «تسلا» 18% منذ أن وصل إلى قمته في الرابع من نوفمبر، مع بيع «ماسك» أسهمه.