يتطلع كثيرون لأن يكونوا رواد أعمال، ويؤسسوا مشروعاتهم الخاصة، التي تحقق لهم الاستقلال المالي، ورغم ذلك قد يقع رواد الأعمال الجدد والمحترفون من ذوي الخبرة في أخطاء تتسبب في ضياع كل جهودهم.



ومن أجل تحقيق النجاح في مجال ريادة الأعمال، يحتاج المبتدئون إلى الاستعداد لتجنب الأخطاء الشائعة التي وقع بها رواد أعمال من قبل، وفيما يلي أبرز 5 نصائح يحتاج رواد الأعمال المبتدئون إلى معرفتها قبل بدء مشروعهم:



1- عدم وضع خطة عمل



يعد ذلك من أكثر الأخطاء شيوعا بين رواد الأعمال الجدد، وهو خطأ جسيم، لأن خطة العمل يمكن أن تساعد الشخص في تحديد المشكلات الخاصة بفكرته، كما يمكن أن تساعده في تسويق فكرته للمستثمرين المحتملين أو لأي مصادر تمويل أخرى.



ويحتاج أي رائد أعمال قبل بدء مشروعه، أن يضع خطة عمل بسيطة توضح المنتج أو الخدمة التي يقدمها، والتكاليف، والاحتياجات التمويلية، والمنافسين، والعملاء المحتملين، وفرص السوق، كما من المهم كتابة التحديات التي من الممكن أن يواجهها رائد الأعمال.



2- الاقتصاد بالنفقات



عندما يضع رائد الأعمال خطة عمل ستكون لديه فكرة أفضل عن احتياجاته المالية، مما سيساعده على تجنب خطأين، وهما الإنفاق الزائد والناقص، إذ يخطئ بعض رواد الأعمال في تقدير التكاليف، وينفقون أكثر مما هو محدد في الميزانية، بينما ينفق آخرون نفقات قليلة للغاية، متصورين أن الاقتصاد في النفقات هو الطريقة الصحيحة دوما لإدارة المشروع الخاص.



وينصح رواد الأعمال بتقدير التكاليف الفعلية لمشروعهم خلال العام الأول، ثم البحث بعد ذلك عن طرق لتأمين رأس المال الذي يحتاجون إليه.



3- تحديد الشركاء المناسبين



لا يمكن أن يبدأ رائد الأعمال مشروعه الخاص بمفرده، إذ سيحتاج إلى شركاء أو مستثمرين من أجل التمويل والخبرة، إلا أن بعض رواد الأعمال يقعون في خطأ جذب الكثير من الشركاء، مما يقلل من أرباحهم، ويؤثر على استراتيجيتهم، ويجب التفكير في ذلك عند وضع خطة العمل، إذ يحتاج رواد الأعمال أن يفكروا في الشركاء المناسبين الذين يحتاجون إليهم، وتأثير ذلك على المشروع الخاص بهم.



4- تعرف على عميلك قبل البدء



تفشل العديد من الشركات لأنها لا تتمكن من فهم السوق المستهدف، لذلك من المهم ألا يفترض رائد الأعمال أن العملاء يحتاجون إلى منتجه أو خدمته، بل يجب أن يجري بحثا للتأكد من ذلك، وللتأكد أيضا من أن السعر الذي يضعه لمنتجاته منطقيا.



5- تجنب الاقتصاد في النفقات المتعلقة بالتسويق



يقدم العديد من رواد الأعمال منتجات وخدمات جيدة، لكنهم لا يسوقون منتجاتهم بشكل جيد، عندما يعرف رائد الأعمال عملاءه جيدا، فمن المفترض أن يعرف منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها، والأماكن التي يذهبون إليها، وبالتالي سيصبح من السهل عليه تحديد قنوات التسويق المناسبة.



ومن الخطأ الإفراط في الاعتماد على التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يأتي بنتائج عكسية، وإذا لم يكن رائد الأعمال يتمتع بخبرة في مجال التسويق، فمن الأفضل أن يوظف شخصا يساعده في ذلك.