وزير النفط الروسي: «أوپيك+» ستواصل زيادة إمدادات النفط



أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أمس، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما الى آسيا في يناير 2022 عن الشهر السابق، حيث حددت سعر خام التصدير الكويتي في يناير المقبل عند 2.8 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتا عن الشهر السابق، كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى 4.35 دولارات للبرميل فوق بورصة عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن ديسمبر الجاري.



أسعار النفط



وعلى صعيد الأسعار، فقد عززت أسعار النفط في الأسواق العالمية مكاسبها خلال تعاملات أمس، إذ يتجه خاما «برنت» و«نايمكس» الى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ نهاية أغسطس الماضي، في ظل متابعة آخر مستجدات متحور فيروس «كورونا» الجديد «أوميكرون».



وقالت لويز ديكسون محللة «ريستاد إنيرجي» في تصريحات لوكالة «رويترز» إن الأنباء تفاقم من مخاوف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، مشيرة إلى أن ذلك الوضع قد يؤثر في نهاية المطاف على شهية شراء النفط لدى أكبر مستهلك للخام في العالم.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مزيدا من القيود المتعلقة بجائحة «كورونا» الأربعاء، فيما تخطط الدنمارك لفرض تدابير جديدة تتضمن إغلاق المطاعم والمدارس، كما علقت الصين رحلات السياح من إقليم غوانغدونغ.



وعلى صعيد التداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم فبراير 1% إلى 75.13 دولارا للبرميل، كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم يناير 1% مسجلة 71.65 دولارا للبرميل.



من جانب آخر، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الجمعة إن تحالف أوپيك+ لمنتجي النفط سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على الخام. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الروسي أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.