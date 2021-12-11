مبارك الخالدي



قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء ماهر الشمري اعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في مهمته مدربا للفريق، وذلك عقب الخسارة امام الساحل 0-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن الجولة الرابعة لدوري stc للدرجة الأولى.



وقال الشمري: على الرغم من الفرصة الكبيرة للتأهل الى الدوري الممتاز والتي لاتزال قائمة والتطور الفني والبدني في صفوف الفريق فإنني آثرت الابتعاد، وأتوجه بالشكر الى جميع اللاعبين والأجهزة الادارية والفنية والطبية المساعدة لي خلال الفترة الماضية.



وكان الساحل قد حقق الفوز على الجهراء بهدفي اللاعب حسن حسون ليرتقي ابناء ابو حليفة الى صدارة الترتيب بـ 7 نقاط وبفارق الاهداف عن برقان الذي واصل انتصاراته بالفوز على فريق الصليبخات 2-0 ليرتفع رصيده الى 7 نقاط، وبات الجهراء في المركز الثالث بـ 4 نقاط، والصليبخات في المركز الأخير بنقطة واحدة. وغاب عن مواجهات الاسبوع فريق خيطان في المركز الرابع بـ 3 نقاط.