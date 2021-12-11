يحيى حميدان



أعرب مدرب فريق الكرة بنادي برقان أنور يعقوب، عن سعادته للمستوى الكبير الذي ظهر به لاعبوه خلال الفوز على الصليبخات 2-0 ضمن الجولة الرابعة من دوري stc للدرجة الأولى.



واضاف يعقوب في حديث خاص مع «الأنباء»: «بغض النظر عن الفوز والارتقاء إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع المتصدر الساحل، إلا أن أكثر ما يستحق الإشادة من جانب لاعبي فريقي هو روحهم العالية والمستوى المرتفع الذي أظهروه واستحقوا من خلاله الفوز بهدفين نظيفين رغم إضاعة ركلة جزاء، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر، وبرقان يبشر بالخير».



وبين يعقوب أن مواجهة الصليبخات أظهرت معدن لاعبي «الذهبي»، خاصة أن أغلبهم لاعبون جدد يمثلون برقان للمرة الأولى، إلا أن عامل الوقت وتوالي المباريات كانا في صالحنا لزيادة التجانس بينهم، وهو ما ظهر بصورة جلية خلال الجولة الرابعة، متوقعا أن يرتفع المستوى أكثر في قادم المواعيد.



وعن مواجهة الجهراء بالجولة الخامسة الخميس المقبل، أكد يعقوب أن المنافس يضم لاعبين مميزين، ويبقى شكل الفريق مبهما حاليا بسبب استقالة المدرب ماهر الشمري، والتي ربما تكون إيجابية أو سلبية على «الجهراويين»، مشيرا الى أنه يرى أن الشمري استعجل في تقديم استقالته، مع الأخذ في الاعتبار عدم معرفة أسباب هذه الاستقالة.