عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد بعد الفوز على اليرموك 1-0 في الجولة الرابعة من دوري stc الممتاز أول من امس، إن فريقه حقق الأهم في المواجهة وهو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن العنابي سيطر على مجريات الشوط الأول وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد لكنه تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني وظهر المنافس بشكل أفضل، لذلك لست راضيا تماما عن أداء الفريق بالشوط الثاني لأن لدينا إمكانيات أفضل من ذلك. وأكد عواد أنه من الطبيعي أن يرمي المنافس بكل ثقله هجوميا لتعديل النتيجة، لكن الأمر الجيد أننا لم نستقبل هدفا رغم الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق بغياب المدافع أدو روبن وإصابة قلب الدفاع الآخر عمر ميداني واستبداله بعد مرور دقيقتين من الشوط الأول إلا أننا بالنهاية «سيرنا» المباراة وحققنا الانتصار.



وقال عواد: ان الأردني عدي الصيفي لاعب مؤثر، لكننا بلا شك نضع في حساباتنا غياب أي لاعب سواء للإصابة أو للإيقاف كما حصل معه بعد تعرضه للطرد في المباراة، لذلك لدينا الثقة بجميع اللاعبين، ومستعدون بشكل جيد لمواجهة الشباب في الجولة الخامسة الجمعة المقبل.