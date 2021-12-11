حجز لاعب المنتخب الوطني للتنس عبدالحميد محبوب جمعة مقعده في الدور ربع النهائي في منافسات الفردي ضمن بطولة النخبة العربية للتنس المقامة على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بعد تغلبه على السوري يوسف قايد بمجموعتين دون رد في دور الـ 16، فيما خرج زميله طلال عنتر من الدور ذاته بعد خسارته أمام التونسي وسام عبدالرحمن.



وفي بقية نتائج مباريات الفردي، واصل النجم العالمي التونسي مالك الجزيري تألقه وسعيه نحو تحقيق اللقب الأول لـ «الأساتذة» العرب بفوزه على المصري عمرو محمد 6 - 2 و6 - 2، ورافقه إلى الدور ربع النهائي اللبناني هادي حبيب بعد فوزه على المصري شريف مخلوف بمجموعتين لواحدة، فيمها شهدت منافسات الزوجي تأهل الثنائي الكويتي بدر عنتر وعيسى قبازرد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهما على الزوجي الأردني موسى قطب وحمزة الأسود، وتمكن الكويتيان عبدالحميد محبوب جمعة وعلي الشطي من التقدم نحو الأدوار المتقدمة بتفوقهما على الثنائي المكون من الأردني سيف عدس والكويتي طلال عنتر بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) لكل مجموعة.



وتقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة النخبة العربية للتنس اليوم في الفردي والزوجي، على أن يقام نهائي الفردي والزوجي غدا على الملعب الرئيسي.



من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس السعودي محمد العجاجي بحسن تنظيم البطولة في نسختها الأولى، مضيفا: اننا نسعى دائما لتطوير التنس العربي، عبر تنظيم العديد من البطولات العربية، وصولا إلى المستويات العالمية.



من جانبه، أشاد مدرب منتخب قطر للتنس أندريه يوجنيه بالمستوى الفني العام الذي شهدته البطولة، مضيفا أن المنتخب القطري استعد بشكل جيد للمنافسات، لكن الإصابة حرمت اللاعب مبارك شنان من التحضير بالشكل المطلوب، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع تفويت فرصة المشاركة في البطولة التي شهدت مستويات فنية عالية.